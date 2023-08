Onderminister VS spreekt met junta in Niger, mag afgezette president niet zien

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland heeft een bezoek gebracht aan de junta in Niger om met hen te praten over de staatsgreep die zij pleegden.

Nuland sprak zo'n twee uur met de militaire leiders van het land in hoofdstad Niamey. Volgens haar was het een "openhartig en moeilijk" gesprek. Zoals verwacht weigerden de leiders om de afgezette president Bazoum opnieuw te installeren. "Ze houden vast aan hun zienswijze over hoe het verder moet gaan en die komt niet overeen met de grondwet van Niger", zei ze na afloop.

Ook wilden de militairen niet dat Nuland Bazoum te spreken kreeg. Volgens haar is de afgezette president "in een vorm van huisarrest" geplaatst.

Belangrijke partner

Niger is een belangrijke partner voor de VS in de strijd tegen terrorisme in de regio. Met de machtsovername van de junta bestaat bovendien de angst dat Rusland meer invloed in het land krijgt. In buurland Mali zijn bijvoorbeeld al huurlingen van de Wagner-groep aanwezig.

De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) had een ultimatum gesteld om de staatsgreep terug te draaien. Dat ultimatum verliep gisteren, maar van militair ingrijpen is het, ondanks dat daarmee werd gedreigd, nog niet gekomen.

Donderdag gaat het samenwerkingsverband weer praten over vervolgstappen.