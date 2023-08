Republikeinse gouverneur DeSantis zegt voor het eerst: Trump verloor verkiezingen

De Republikeinse gouverneur Ron DeSantis heeft voor het eerst openlijk gezegd dat Donald Trump de presidentsverkiezingen van 2020 heeft verloren.

"Natuurlijk heeft Trump verloren", zei hij in een interview met NBC News. "Joe Biden is de president." De conservatieve DeSantis gold als de grootste uitdager van Trump om de Republikeinse presidentskandidaat te worden, maar de laatste maanden neemt zijn steun af.

Populair bij conservatieve Amerikanen

Net als Trump, is DeSantis onder anderen populair bij een zeer conservatieve groep Republikeinse aanhangers. Een deel van hen gelooft de beweringen van de oud-president dat hij de verkiezingen in 2020 heeft gewonnen en de ongefundeerde beweringen dat er zou zijn gefraudeerd met stemmachines.

DeSantis nam nooit openlijk afstand van die beweringen, maar liet in de afgelopen dagen wel weten dat het het daar in de campagne niet om zou moeten draaien. Ook in het interview met NBC draaide hij eerst nog heen om de vraag of Trump de echte winnaar zou zijn van de verkiezingen in 2020. Hij noemde de verkiezingen niet perfect, maar erkende daarna wel dat Trump had verloren.

Kwaad daglicht

DeSantis is in Florida bij de Republikeinen populair. De conservatieve oud-militair kwam onder meer met strengere abortusregels in zijn staat en beperkte lhbti-rechten. Hoewel Trump zich eerder positief uitliet over de gouverneur, wordt DeSantis sinds zijn kandidaatstelling regelmatig in een kwaad daglicht gesteld door Trump.

Zo noemt de oud-president hem 'Ron DeSanctimonious' (Ron DeSchijnheilige). Ook dreigde hij "niet heel flatteuze" informatie over hem naar buiten te brengen.

Trump heeft voorkeur van stemmers

Volgens de meest recente poll van Ipsos en persbureau Reuters, zou DeSantis ongeveer 13 procent van de Republikeinse kiezers achter zich hebben. Dat was in juli nog 19 procent.

Trump zou op dit moment de voorkeur hebben bij 47 procent van de Republikeinse kiezers. Alle andere kandidaten die een gooi doen naar de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen hebben minder dan 10 procent steun.