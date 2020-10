Facebook verbant complottheorie QAnon, ook zonder gewelddadige content

Facebook onderneemt verdere actie tegen aanhangers van een populaire Amerikaanse complottheorie. "Vanaf vandaag zullen we alle Facebookpagina's, -groepen en Instagram-accounts verwijderen die QAnon vertegenwoordigen, zelfs als zij geen gewelddadige content bevatten", meldt het bedrijf.

In augustus werden QAnon-groepen waarin werd opgeroepen tot geweld al verwijderd. Nu zal onder meer worden gekeken naar namen en biografieën van profielen en discussies in groepen of op een account of pagina.

Aanhangers van de complottheorie geloven dat president Trump in het geheim strijdt tegen de deep state: een mondiale elite die uit zou zijn op een wereldregering en zich ook schuldig maakt aan satanisch ritueel kindermisbruik.

Koningshuis

Deskundigen in de VS vrezen voor schade aan de democratie en veiligheidsdiensten waarschuwen voor geweld door geradicaliseerde aanhangers. De samenzweringsbeweging wint snel aan populariteit, ook in Nederland.

QAnon-aanhangers hier geloven dat hoge Nederlandse ambtenaren en het koningshuis betrokken zijn bij een wijdverbreid netwerk waarin kinderen worden verhandeld voor misbruik en dat de media dit verzwijgen.