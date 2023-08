Na vijf wereldtitels is Lavreysens honger nog lang niet gestild: 'Dit is zo vet, zo mooi'

Een reactie van Harrie Lavreysen na zijn vijfde wereldtitel op de sprint bij de WK baanwielrennen in Glasgow. - NOS

Wie denkt dat Lavreysen nu wel even zijn portie heeft gehad, heeft het goed mis. Het 26-jarige krachtmens uit Brabant voelt zich namelijk alleen maar sterker worden. "Elk jaar doet het iets minder pijn, omdat ik steeds beter herstel. Ik hoop ook dat dit mij richting de toekomst gaat helpen", aldus Lavreysen. Zwaar toernooi Dat wil niet zeggen dat Lavreysen zijn sprintgoud in Glasgow met twee vingers in de neus heeft behaald. Het was volgens hem een zwaar toernooi, omdat de raceronden over verschillende dagen waren uitgesmeerd. "Het was een lang toernooi, drie dagen. Het kostte veel energie om iedere dag te focussen: iedere rit moest perfect zijn."

Het volgende grote doel voor Lavreysen laat zich raden: het prolongeren van zijn olympische titel in Parijs in 2024. Zijn honger lijkt in ieder geval nog lang niet gestild na zijn dominante optreden op de velodrome in Glasgow. "Ik vind dit gewoon fantastisch. Ik kan hiervan genieten. Het is zo vet, zo mooi. Ik wil ook nog wel even door."