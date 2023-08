Stuntland Marokko verheugt zich op Frankrijk: 'Winnen van een vriendin is leuker'

Marokko schreef geschiedenis door zich als WK-debutant te plaatsen voor de achtste finales. Nu wacht tegenstander Frankrijk, een land waar veel speelsters en de bondscoach zijn geboren. - NOS

Ook Nesryne El Chad, speelster van Lille, kijkt juist uit naar haar tegenstander. "Het is leuker om te winnen van een vriendin dan van een vreemde." De sfeer zit er overduidelijk in op het Marokkaanse kamp. Geen vriendinnen in het veld Nadat El Chad vertelt over de vriendschappelijke banden tussen de Marokkaanse en Franse voetbalsters, fluistert bondscoach Pedros haar iets toe. "Op het veld heb ik geen vriendinnen", zegt de verdediger snel door de microfoon. Na de zege op Colombia, waarmee Marokko door ging ten koste van Duitsland en Zuid-Korea, heeft de ploeg in de woorden van El Chad "de hele avond gefeest". Vervolgens legde Pedros de focus op wat komen gaat. Underdog "Frankrijk is favoriet. Dat is zeker", zegt de bondscoach, zelf oud-international van Les Bleus. Pedros speelde op een middenveld met Zinédine Zidane, maar werd na het missen van een beslissende penalty op het EK van 1996 niet meer opgeroepen voor de ploeg die twee jaar later wereldkampioen werd. De wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko wordt door de NOS uitgezonden. Op NPO 1 en op NOS.nl start de voorbeschouwing om 12.23 uur:

Afbeelding ter illustratie - NOS

Met Marokko geniet hij nu van de rol van underdog. "Colombia en Zuid-Korea waren ook de favoriet tegen ons. Nu nemen we het op tegen de nummer vijf van de wereld." Hoe Marokko dat aan gaat pakken? "Heel compact, heel agressief, heel alert en heel efficiënt. Bij alles wat we doen", belooft Pedros. En mocht Frankrijk sterker blijken, en Marokko bij het debuut op het mondiale eindtoernooi stranden in de achtste finales: "Dan gaan we hier eervol weg."