Johnny Nash (80) van 'I Can See Clearly Now' overleden

De Amerikaanse zanger Johnny Nash is overleden in zijn geboortestad Houston. Hij was vooral bekend van het nummer I Can See Clearly Now uit 1972. Nash is 80 jaar geworden.

Zijn bekendste hit stond in de VS vier weken op nummer 1 en er werden meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Het werd gecoverd door Ray Charles, maar ook door Lee Towers.

Nash zong eerst pop en later reggae. Hij was bevriend met Bob Marley en hielp hem aan het begin van diens carrière. Later had Nash een hit met zijn cover van Marleys nummer Stir it Up.

Nash heeft ook in films en televisieseries gespeeld en was producent. Zijn gezondheid was achteruitgegaan en hij stierf een natuurlijke dood, zei zijn zoon tegen persbureau AP.