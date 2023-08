Roofvis 'schuilt' achter grotere vis om prooi te verrassen

Zo observeerden ze het gedrag van de kleinere prooivissen door nepvissen aan een nylondraad door het water trekken. In één experiment trokken ze een handgeschilderd 3D-model van een trompetvis - een langwerpige, dunne roofvis - langs het draad. Daarop vluchtten de kleinere vissen (vaak juffers) direct weg.

De onderzoekers brachten talloze uren door in de Caribische Zee voor hun onderzoek, dat vandaag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology .

Bepaalde roofvissen gebruiken bij het het jagen grotere vissoorten om zich achter te verschuilen, om zo hun prooi te verrassen. Dat concluderen wetenschappers van de universiteit van Cambridge, die dit 'schaduwen' uitvoerig bestudeerden in het water voor de kust van Curaçao.

Het schaduwgedrag van trompetvissen werd al vaker gezien en gemeld door duikers en is nu dus voor het eerst uitvoerig onderzocht.

Een van de Cambridge-onderzoekers, Sam Matchette, schrijft in een blog dat de tactiek vergelijkbaar is met wat mensen ooit deden tijdens het jagen; ze verschuilden zich achter houten uitsneden van paarden. De onderzoekers hebben volgens hem nu voor het eerst bewijs aangedragen dat een roofdier een ander dier gebruikt als camouflage.

Het schaduwen is een belangrijke strategie voor roofdieren die geen gebruik kunnen maken van camouflage in hun directe omgeving, stelt Matchette. Hij sluit niet uit dat het schaduwen als techniek in de toekomst vaker gebruikt zal worden door roofvissen, nu koraalriffen door klimaatverandering kaler worden.