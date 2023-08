Defensie: geen deelname aan militair sportevenement als Russen meedoen

Nederlandse militairen mogen niet meer namens Defensie deelnemen aan militaire sportevenementen waar ook Russische en Belarussische militairen aan meedoen. Dat heeft demissionair minister Ollongren bepaald nadat Nederlandse militairen twee weken geleden hadden meegedaan aan een judotoernooi in de Dominicaanse Republiek. Aan dat toernooi namen ook Russische militairen deel.

De regels gelden in ieder geval zolang Rusland oorlog voert tegen Oekraïne, schrijft de minister in een antwoord op Kamervragen van VVD'er Peter Valstar. "Daarbij weegt Defensie ook mee dat sport een belangrijk propagandamiddel is voor het Russische regime." Ollongren schrijft dat er geen toestemming is gevraagd aan haar of aan de Commandant der Strijdkrachten om aan het judotoernooi deel te nemen.

Ander normen

Op veel sporttoernooien mogen Russische atleten niet onder eigen vlag uitkomen of zijn ze geheel uitgesloten, maar op militaire sporttoernooien gelden andere normen. De militaire toernooien worden georganiseerd door het Conseil International Sport du Militair (CISM), waar de regel geldt dat geen van de 140 aangesloten landen mag worden uitgesloten. Een organiserend land kan zelf wel besluiten om Rusland niet uit te nodigen.

Tijdens het toernooi werden de militairen wel geadviseerd om geen contact met Russische militairen te zoeken "en niet in te gaan op eventuele Russische toenaderingen". Maar Ollongren erkent dat dat advies "niet afdoende" was voor het evenement.

Vlaggen naast elkaar

Op sociale media werd een foto geplaatst waarop de Nederlandse en Russische militairen hun vlaggen slechts een paar meter van elkaar vasthielden bij de openingsceremonie. Volgens Ollongren stonden ze naast elkaar omdat het CISM de landen schikt op alfabetische volgorde, op basis van hun Franse naam. Het is niet bekend of de Nederlandse en Russische militairen ook tegenover elkaar stonden op de judomat.