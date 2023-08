Drie wandelaars dood gevonden in Schotse bergen

In de Schotse Hooglanden zijn drie bergwandelaars dood aangetroffen. Zaterdagavond werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat de wandelaars niet waren teruggekeerd van een bergwandeling naar het dorp Glencoe, in het westen van het land.

Bij de zoektocht werd zaterdagavond een helikopter ingezet. Het zoeken werd echter bemoeilijkt door mist en nevel, zegt een woordvoerder van de lokale hulpdiensten.

De lichamen van de wandelaars werden zondagochtend gevonden en geborgen bij Aonach Eagach Ridge, een tien kilometer lange bergkam. De Schotse politie zegt dat de lichamen van twee mannen en een vrouw zijn. Over de nationaliteit van de gevonden wandelaars is niets bekend.

Geen misdrijf

Volgens de woordvoerder zijn er geen verdachte omstandigheden en gaat de politie niet uit van een misdrijf.

Het wandelpad bij Glencoe is zo'n 9 kilometer lang en de top ligt op meer dan 900 meter hoogte. Het pad wordt in magazine WiredForAdventure omschreven als een van de smalste wandelpaden ter wereld, met gevaarlijk steile hellingen aan beide kanten. Ieder jaar wagen slechts enkele tientallen wandelaars en bergbeklimmers de tocht over de bergkam.