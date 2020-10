Diep in de nacht bereikt Nadal halve finales op Roland Garros

Rafael Nadal heeft zich op Roland Garros voor de 34ste keer voor de halve finales van een grandslamtoernooi geplaatst. De twaalfvoudig winnaar moest wel flink aan de bak om de onverschrokken Italiaanse tiener Jannik Sinner te verslaan: 7-6 (4), 6-4, 6-1.

Vanwege de marathonpartij tussen Diego Schwartzman en Dominic Thiem liep het speelschema enorm uit, waardoor Nadal pas om 01.30 uur zijn laatste klap kon uitdelen aan Sinner.

Sinner kopieert Nadal

Sinner was de eerste speler sinds Nadal (in 2005) die bij zijn debuut op Roland Garros de kwartfinales had gehaald. Dit toernooi had hij al indruk gemaakt met zeges op David Goffin en Alexander Zverev.

Nadal had in z'n laatste drie partijen de eerste set met 6-1 gewonnen, maar had tegen Sinner een tiebreak nodig voor de setwinst. De 19-jarige Italiaan ging onbevreesd de rally aan, vocht voor elk punt en liet Nadal hard werken.