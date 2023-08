Regisseur William Friedkin (87), van The Exorcist, overleden

De Amerikaanse regisseur William Friedkin, bekend van films als The Exorcist en The French Connection, is vandaag overleden in Los Angeles. Dat schrijven Amerikaanse media. Friedkin werd 87 jaar.

Friedkin was een van de belangrijkste regisseurs van de jaren 70. Hij behoorde samen met onder meer Francis Ford Coppola en Peter Bogdanovich tot een generatie die doorgroeide vanuit de televisiewereld en een nieuwe, eigen interpretatie gaf aan populaire genres als horror en thriller.

The French Connection (1971) leverde de regisseur een Oscar voor beste regisseur en beste speelfilm op. The Exorcist (1973) was een verfilming van het gelijknamige boek van William Peter Blatty. Het werd een van de meest succesvolle horrorfilms aller tijden.

Altijd blijven regisseren

Een andere beroemde film van Friedkin is de thriller Cruising uit 1980. Hierin gaat acteur Al Pacino undercover in de gayscene van New York, die geteisterd wordt door moorden.

Friedkin bleef altijd films regisseren, hoewel hij niet meer het succes van eerder in zijn carrière behaalde. Zijn nieuwste en dus laatste film, The Caine Mutiny Court-Martial, gaat eind deze maand in première op het filmfestival van Venetië.