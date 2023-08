Deadline verstreken, nieuw overleg West-Afrikaanse landen over coup Niger

In Niger is het ultimatum verlopen dat eerder door de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) was opgelegd; de president zit nog gevangen en Nigerese militairen hebben de staatsgreep niet teruggedraaid. Het samenwerkingsverband gaat donderdag weer praten over vervolgstappen, maakt het vandaag bekend.

ECOWAS zei vorige week een plan te hebben voor militair ingrijpen als de Nigerese militairen de staatsgreep niet uiterlijk op 6 augustus zouden terugdraaien. Hoe die militaire inmenging er precies uit zou zien, werd niet duidelijk. Bovendien zijn er vooralsnog geen troepen het land binnengetrokken.

De president van buurland Nigeria, Bola Tinubu, speelt een voortrekkersrol in het dreigen met ingrijpen. Hij kreeg zaterdag geen steun van de Nigeriaanse senaat. De parlementariërs vinden dat er eerst moet worden gekeken naar andere, geweldloze oplossingen voor het conflict.

Het dreigement hangt echter nog steeds in de lucht. Niger sloot gisteravond het luchtruim voor onbepaalde tijd, volgens een woordvoerder van het bewind vanwege de dreiging van een interventie. De militaire regering benadrukte daarbij dat op elke poging om het luchtruim te schenden "onmiddellijk en krachtig" zal worden gereageerd.

Spierballentaal?

Over of het dreigement slechts 'spierballentaal' was of dat er daadwerkelijk sprake is van serieuze plannen, lopen de meningen uiteen.

"Het is vooralsnog een dreiging, puur om de druk op te voeren op het militaire regime", zei Sahel-deskundige Fahiraman Rodrigue Koné van het Instituut voor Veiligheidsstudies in Ivoorkust eerder tegen de NOS. Maar ook hij sluit ingrijpen niet volledig uit: "ECOWAS heeft vaker geïntervenieerd, in Sierra Leone, Liberia en Gambia, dus er is een mogelijkheid."

Frankrijk, de voormalige kolonisator van het land, zei achter het plan voor militaire actie te staan. Of het land in dat geval ook militaire steun biedt is niet bekend. Nederland heeft eerder de samenwerking met de centrale overheid in Niger opgeschort.