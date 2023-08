Oppermachtige Lavreysen wint vijfde titel WK baanwielrennen op de sprint

Een oppermachtige Harrie Lavreysen heeft bij de WK baanwielrennen in het Schotse Glasgow voor de vijfde keer op rij goud gewonnen op de sprint.

De 26-jarige Brabander was maandagavond in de finale tegen Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago in twee heats de sterkste. Met name in de tweede heat liet Lavreysen er geen gras over groeien. Hij nam direct het initiatief en liet Paul volstrekt kansloos.

Lavreysen had overigens op voorhand wel iets te duchten van de sprinter uit Trinidad en Tobago. Paul bezorgde Lavreysen namelijk in juli 2022 een zeldzame nederlaag bij de Nations Cup in Colombia.

Rijk palmares

De Nederlandse sprintkoning won eerder goud bij de wereldkampioenschappen van 2019 (Pruszkow), 2020 (Berlijn), 2021 (Roubaix) en 2022 (Saint-Quentin-en-Yvelines). Hij is ook regerend olympisch en wereldkampioen op de teamsprint.

Het was de zesde keer dat Lavreysen bij de WK de sprintfinale had gehaald. Alleen in 2017 verloor hij.