Lavreysen zet eerste stap richting vijfde wereldtitel, Büchli grijpt net naast podium

Harrie Lavreysen heeft bij de WK baanwielrennen in Glasgow zijn vijfde wereldtitel op de sprint binnen handbereik. De Brabander won maandagavond in de finale tegen Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago de eerste heat.

De tweede heat van Lavreysen is omstreeks 21.15 uur. Daarvoor komen Marit Raaijmakers en Maike van der Duin omstreeks 20.45 uur in actie op de koppelkoers.

De race werd na aanvang snel stilgelegd omdat Büchli door de Zwitser Claudio Imhof onderuit werd gereden. Even later was de Nederlander opnieuw betrokken bij een val en nam toen Vernon mee in zijn glijdpartij.

Büchli heeft zich nog niet zo lang op de afvalkoers toegelegd. De regerend olympisch kampioen op de teamsprint won in april in deze discipline een race in de Nations Cup.