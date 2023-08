Gevluchte Belarussische atlete Tsimanoeskaja mag voor Polen naar WK

Kristina Tsimanoeskaja mag van de internationale atletiekbond World Athletics voortaan uitkomen voor Polen. De Belarussische atlete vluchtte naar Polen nadat ze tijdens de Olympische Spelen van Tokio in conflict raakte met de Belarussische delegatie. Door het besluit van World Athletics komt Tsimanoeskaja in aanmerking om deel te nemen aan de WK atletiek, die op 19 augustus beginnen in Boedapest. Daarvoor was een uitzondering nodig: atleten die voor een ander land willen uitkomen, worden normaal gesproken drie jaar in de wacht gezet. "Ik ben extreem gelukkig, maar ik voel me ook een beetje vreemd omdat alles zo snel en plotseling is gegaan", schreef Tsimanoeskaja op Instragram. Selectie afwachten Om bij de WK haar terugkeer op het internationale podium te maken, moet Tsimanoeskaja nog wel geselecteerd worden door de Poolse atletiekbond. Op haar Instagram laat de 26-jarige atlete weten "goede hoop" te hebben. Tijdens de Poolse kampioenschappen werd Tsimanoeskaja vorige maand - toen nog als gastloper - tweede op de 100 meter sprint. Tijdens de Olympische Spelen in 2021 uitte de atlete kritiek op haar coach, nadat ze ineens mee moest doen aan de 4x400 meter. De specialiste op de 100 en 200 meter was nog nooit uitgekomen op dat estafette-onderdeel en had er ook niet voor getraind. Bekijk hier de video die zij toen online zette:

De Wit-Russische sprintster Kristina Tsimanoeskaja is tegen haar wil naar het vliegveld van Tokio gebracht om terug naar huis te vliegen. Volgens de 24-jarige sprintster is ze uit het team gezet nadat ze op Instagram kritiek had geuit op haar coaches. - NOS