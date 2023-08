93 Nederlanders met bussen aangekomen uit Slovenië

De Nederlanders die niet op eigen gelegenheid terug konden keren uit het door noodweer getroffen Slovenië zijn met bussen aangekomen op stations in Maastricht en Almelo.

De reizigers konden niet meer zelf huiswaarts keren, omdat hun voertuigen zwaar beschadigd waren of zelfs waren meegesleurd in een modderstroom. Een vader vertelt aan Omroep Brabant: "Vouwwagen weg, auto weg. We zijn gelukkig met z'n vijven gezamenlijk van de camping afgekomen, dat was het belangrijkste."

In totaal heeft alarmcentrale SOS International 93 mensen van Slovenië naar Nederland gerepatrieerd. De eerste bus kwam om 15:00 uur aan in Maastricht, de tweede bus rond 18:00 uur in Almelo.

'Thuisfront heeft zich zorgen gemaakt'

"We moesten worden opgehaald door een helikopter, want het water stond te hoog en er waren geen wegen meer. Onze auto staat er nog", vertelt Martijn Leichtenberg uit Berghem aan Omroep Brabant, die met zijn gezin naar het Sloveense Luče was afgereisd.

Leichtenberg had geen idee van de omvang van de ramp in Slovenië. "Er was geen bereik en dus ook niet met het thuisfront. Die hebben zich echt een paar dagen zorgen gemaakt."