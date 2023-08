Succescoach Haak terug in het baanwielrennen: 'Heel erg blij met hulp van Hugo'

Hugo Haak is terug in het baanwielrennen. De 31-jarige Utrechter is momenteel bij de WK in Glasgow aanwezig om met name sprinttopper Harrie Lavreysen bij te staan.

Haak vierde als bondscoach vele successen met de baanrenners, waaronder het winnen van drie olympische titels tijdens de Olympische Spelen in 2021 in Tokio.

Hij stapte vervolgens eind 2021 abrupt op bij wielerbond KNWU omdat hij naar eigen zeggen toe was aan een nieuwe uitdaging.

De coach vond eind 2022 als sportief manager onderdak bij een nieuwe Nederlandse wegploeg, maar maakte in juli bekend dat zijn toekomst ook hier niet ligt. En dus keerde Haak terug in het baanwielrennen.

Lavreysen wilde Haak graag terug

En niet in de laatste plaats omdat olympisch kampioen Lavreysen hem dolgraag er weer bij wilde hebben. Hij diende vervolgens een verzoek bij de KNWU in om Haak terug te halen. "Ik heb een hele goede klik met Hugo, ik ben er heel blij mee", aldus Lavreysen.