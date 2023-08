OM staakt onderzoek naar lekken strafdossier De Mos aan Nieuwsuur

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek naar het lekken van het strafdossier in de zaak tegen voormalig wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui gestaakt. Dat bevestigt het OM aan Omroep West.

De Mos kreeg onlangs een brief van het OM met de mededeling dat het onderzoek zonder resultaat is gebleven: het lek is niet gevonden. In januari deden de de voormalig wethouders aangifte van het lekken van het dossier naar Nieuwsuur. Volgens hen was er sprake van smaad en schending van het ambtsgeheim. Nieuwsuur beriep zich met het oog op bronbescherming op het verschoningsrecht.

In de brief aan de advocaten schrijft het OM dat zowel bij de Rijksrecherche, dat belast is met het onderzoek in de corruptiezaak, als bij het OM vele tientallen personen toegang hadden tot het dossier. Toen het dossier klaar was, kregen ook tal van anderen er beschikking over.