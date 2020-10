'Rotterdamse ambtenaren lieten zich omkopen door Brabantse wegenbouwers'

Twee Rotterdamse ambtenaren hebben voor honderdduizenden euro's aan steekpenningen aangenomen van Brabantse wegenbouwers. Dat schrijft De Telegraaf, dat het strafdossier van de rijksrecherche in handen zegt te hebben. De mannen zijn in 2018 aangehouden en ontslagen.

De twee verdachten werkten op de afdeling stadsbeheer van de gemeente Rotterdam, waarbij zij verantwoordelijk waren voor het verwerken van facturen. Wegenbouwers zouden door de omkoping ongezien tien tot dertig procent extra kunnen rekenen voor zaken als asfaltering, wegbelijning en de inzet van stratenmakers, schrijft de krant.

Racefietsen, horloges en schoenen

Hoofdverdachte Peter van den H. zou 312.000 euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Bij een inval in zijn huis in het voorjaar van 2018 zouden 22 exclusieve racefietsen, tientallen luxe horloges en dure merkschoenen zijn aangetroffen. Ook een luxe keuken werd door een wegenbouwer betaald. Medeverdachte Cor D. zou voor 106.000 euro aan steekpenningen hebben ontvangen.

De Belastingdienst kreeg Van den H. in het vizier bij een controle van de boekhouding van een wegenbouwer uit Rucphen. Dat bedrijf zou belastingvrijstelling hebben aangevraagd voor het sponsoren van Van der H. voor de benefietfietsklim Alpe d'Huzes, terwijl de onderneming niet voorkwam als sponsor op de shirts van de wielrenclub van de Rotterdamse ambtenaar.

Wanneer het huis van Van der H. door de recherche wordt onderzocht, verraadt hij zichzelf door de zaak te bekennen in een telefoongesprek, terwijl hij wordt afgetapt. "Dat kan wat worden", citeert De Telegraaf uit het strafdossier, "want sowieso heel de gemeente Rotterdam is zo corrupt als de kolere."

Meer verdachten

Afgelopen juni heeft de gemeente nog eens drie ambtenaren van de afdeling Stadsbeheer op staande voet ontslagen vanwege corruptie, omdat zij giften zouden hebben aangenomen. Vier anderen werden geschorst. Ook verbrak de gemeente de zakelijke contacten met de betrokken bedrijven.

De Rotterdamse wethouder Arjan van Gils maakte daarop bekend dat de gemeente voor zeker 1 miljoen euro is opgelicht als gevolg van het omkoopschandaal. Omdat het onderzoek naar de corruptiezaak nog loopt, verwacht hij dat het bedrag nog zal oplopen.