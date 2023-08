Na massale vissterfte dreigt nieuwe ramp in rivier tussen Duitsland en Polen

Terwijl de zomerzon over het water van de rivier de Oder straalt, broedt onder het wateroppervlak een conflict tussen Duitsland en Polen. Vorig jaar werden de landen aan beide oevers van de grensrivier nog opgeschrikt door duizend ton vis, mosselen en andere rivierdieren die dood in het water dreven. Een laag waterpeil, hoge temperaturen en een hoog zoutgehalte in het water door gedumpt afval uit Poolse zoutmijnen vormden destijds de perfecte omstandigheden voor een dodelijke goudalgenplaag.

Na de zomer daalden de temperaturen en verdween de alg richting de bodem van de rivier, maar onder de juiste omstandigheden kan het organisme gemakkelijk weer tot bloei komen. Nu de temperatuur stijgt en de zoutwaardes nog altijd hoog zijn, ligt een nieuwe milieuramp op de loer. Duitse natuurbeschermers houden hun hart vast: "Nog een vissterfte is catastrofaal voor het ecosysteem".

Met grote passen stapt natuurbeheerder Jana Chmieleski door het riet van 'haar' natuurpark Unteres-Odertal. De groene oever verraadt niets van de massale sterfte van een jaar eerder, maar onder water zijn de gevolgen groot. "De mosselen die normaal gesproken het water filteren zijn grotendeels verdwenen, en sommige diersoorten worden nu zo dominant dat andere soorten geen ruimte meer hebben. Het gaat om een totale omwenteling van het onderwatersysteem", legt Chmieleski uit.

Even verderop meet ze met een apparaat de zoutwaardes in het water. Die zijn bijna dubbel zo hoog als normaal, al liggen ze iets lager dan bij het begin van de ramp vorig jaar. "Maar het is nog steeds kritisch", zegt Chmieleski. "Bij warm weer gaat het water verdampen en wordt het alleen maar erger. En de echte hitte moet nog komen."

Axel Vogel, Minister van Landbouw, Milieu en Klimaatbescherming in de deelstaat Brandenburg, deelt de zorgen van Chmieleski. Hij probeert samen te werken met de Polen om een herhaling van vorig jaar te voorkomen. Hoewel er verbetering zit in de communicatie tussen de landen, is een oplossing nog ver weg. "Tot op de dag van vandaag weten we niet waar en hoeveel zout er precies wordt geloosd", zegt Vogel.

Om de vervuiling in de rivier zelf eerder te signaleren, heeft de Duitse deelstaat Brandenburg twee watervlooimeetstations opgericht aan de Oder. Door het gedrag van watervlooien in de gaten te houden, kunnen onderzoekers de waterkwaliteit vaststellen: