Laatste oud-agent in zaak George Floyd hoort straf: bijna 5 jaar cel

De Amerikaanse agent die mensen op afstand hield op het moment dat een collega van hem op de nek van George Floyd knielde, is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en 9 maanden.

Tou Thao had tijdens het proces gezegd dat hij enkel fungeerde als een "menselijke verkeerskegel" bij de gewelddadige arrestatie van Floyd in Minneapolis in mei 2020. Voor zijn gevoel had hij niets verkeerd gedaan. Hij weigerde om die reden te schikken.

Floyd, een zwarte Amerikaan, kwam om het leven nadat een witte agent bij zijn aanhouding bijna 9 minuten met zijn knie op zijn nek had gedrukt. Videobeelden van de arrestatie gingen de wereld over en de moord op Floyd leidde tot grote verontwaardiging en massaprotesten tegen onder meer institutioneel racisme en politiegeweld.

'Onredelijk gehandeld'

Drie maanden geleden werd Tou Thao - inmiddels oud-agent - al veroordeeld voor hulp bij doodslag, waarna hij dus vandaag zijn straf hoorde. De rechter nam het Thao onder meer kwalijk dat er door zijn handelen geen acute medische hulp verleend kon worden aan Floyd.

Volgens hem waren de acties van Thao "onredelijk vanuit het perspectief van een redelijke politieagent"; Thao had gezien het "buitensporige geweld" moeten ingrijpen, vond de rechter.

Met de veroordeling van Thao hebben nu alle agenten die bij de dood van Floyd betrokken waren hun straf gekregen. De agent die knielde op Floyds nek, Derek Chauvin, werd veroordeeld tot 22 jaar cel. Twee andere agenten - Thomas Lane en Alexander Kueng - kregen respectievelijk 3,5 jaar en 3 jaar cel. Zij hielden Floyd vast, terwijl Chauvin op de nek knielde.

Na de dood van Floyd werden er meerdere onderzoeken gestart. Die oordeelden snoeihard over onder meer de cultuur binnen het politiekorps van Minneapolis, waar een "patroon van racisme" heerste en al jaren voor Floyds dood sprake was van structurele discriminatie van minderheden.