Feyenoord-spits Ueda ziet droom dichterbij komen: 'Spelen in de Champions League'

Ayase Ueda hoopt als nieuwe spits van Feyenoord zijn droom te verwezenlijken: voetballen in de Champions League. En dat kan weleens snel gaan lukken. Bij zijn presentatie in Rotterdam liet de Japanner merken maar al te goed op de hoogte te zijn van de schorsing van zijn nieuwe collega Santiago Giménez. "Het is altijd al mijn doel geweest om in de Champions League te spelen. Ik wil er in die wedstrijden staan", aldus Ueda. Bij zijn transfer van Cercle Brugge naar Feyenoord kreeg hij al snel het stempel 'tweede spits', maar in Europees verband heeft hij goede kansen om aan de aftrap verschijnen.

Ayase Ueda gaat bij zijn presentatie in op spelen in de Champions League, de spitspositie van Feyenoord en het leven in Nederland. - NOS

De rode kaart bij de uitschakeling van Feyenoord tegen AS Roma in de Europa League leverde Giménez een schorsing op: hij moet twee Champions League-duels toekijken. Wat de Mexicaan en alle Feyenoord-fans dan van Ueda gaan zien? "Doelpunten", zei de Japanner, die "geen druk voelt, maar weet dat de verwachtingen hoog zijn". In zijn enige seizoen bij Cercle Brugge voldeed Ueda met 22 goals in 38 competitiewedstrijden aan alle verwachtingen. De 15-voudig international (één goal) zegt te leven voor doelpunten, maar omschrijft zichzelf ook als een harde werker. Feyenoord zag in hem de ideale aanvallende versterking en tikte ruim negen miljoen euro af. Een recordbedrag voor beide clubs. Uiterst kalm gaf hij bij zijn presentatie uitleg over zijn transfer en doelen in Rotterdam. Over zijn kwaliteiten klonk hij gedecideerd: "Ik kom doelpunten maken. Met mijn voeten, met mijn hoofd. Maakt niet uit hoe, zo veel mogelijk." Shinji Ono Met ontzag sprak hij over Feyenoord, de topclub die hij kent van de verhalen over landgenoten Shinji Ono en Ryo Miyaichi. "Ono heeft hier gloriejaren meegemaakt. Ik hoop in zijn voetsporen te treden." Ono, met Feyenoord UEFA Cup-winnaar in 2002, sprak al een boodschap in om Ueda welkom te heten en succes te wensen. "Als je alles geeft voor Feyenoord, krijg je onvoorwaardelijke steun", aldus Ono. In het Japans, net als een groot deel van de persconferentie.

Shinji Ono in zijn Feyenoord-periode - AFP