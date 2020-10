Labs nu klaar voor 51.000 tests per dag, GGD's pas volgende week

Nederland kan eindelijk meer gaan testen. Volgens de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCDK) hebben de laboratoria nu voldoende testmaterialen om ruim 51.000 coronatests per dag te doen.

Het gaat om een stijging van 20.000 tests per dag ten opzichte van vorige week. Toch zullen de wachtrijen bij de coronatestlijn nog niet direct oplossen. De GGD heeft nog zeker een week nodig om alle extra tests ook te kunnen afnemen in de teststraat.

"Onze verwachting is dat we in de loop van volgende week voldoende zijn opgeschaald. Het streven is zo snel mogelijk, maar het is een mega-operatie", zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland.

Voor het opschalen heeft de GGD drie opties: de openingstijden van bestaande testlocaties kunnen worden verruimd. Ook kan er in bepaalde teststraten tegelijkertijd meer getest gaan worden. Een derde optie is het openen van nieuwe teststraten. Voor alle opties is extra personeel en logistiek nodig.

Gestopt met opschalen

De koepelorganisatie van GGD's wijst erop dat op last van het ministerie van Volksgezondheid de GGD's per 24 augustus waren gestopt met opschalen van de teststraten. Dat gebeurde omdat de labs toen nog onvoldoende testmaterialen hadden.

Volgens de woordvoerder is pas net bekend geworden dat er extra labcapaciteit beschikbaar is. Het opschalen moet nu weer worden opgestart. "Als we dit eerder hadden geweten, hadden we nu klaar gestaan."

Zowel minister De Jonge van Volksgezondheid, als LCDK-projectleider Edwin Boel hebben echter meerdere malen in de media en in Tweede Kamer gezegd dat er begin oktober 50.000 tests beschikbaar gingen komen.

De testcapaciteit van 51.000 per dag is waarschijnlijk maar tijdelijk toereikend. Volgens het RIVM loopt het aantal mensen met verkoudheidsklachten de komende maanden verder op, wat ook betekent dat de vraag naar coronatests kan toenemen.