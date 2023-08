Storm Hans treft zuiden Scandinavië, trein ontspoord in Zweden

Het zuiden van Scandinavië wordt geteisterd door Storm Hans. Tot nu toe is één persoon om het leven gekomen. In het oosten van Zweden is een trein ontspoord en zijn wegen volledig onder water gelopen door hevige regenbuien.

In de trein zaten meer dan honderd mensen, drie van hen zijn volgens de politie gewond en naar het ziekenhuis gebracht. De trein kon ontsporen doordat regenwater een deel van het spoor had weggespoeld.

In Litouwen overleed een 50-jarige vrouw nadat ze onder een boom terecht was gekomen.

Volgens experts is het extreme weer in Scandinavië uitzonderlijk. Op meerdere dagen deze week zou voor een maand aan normale regen kunnen vallen in 24 uur tijd. Dat zou kunnen leiden tot de grootste overstromingen in 25 jaar in Noorwegen, en in 50 jaar in Zweden.