Rusland stuurt voor het eerst in krap halve eeuw weer lander naar de maan

Rusland gaat voor het eerst in bijna 50 jaar weer een missie naar de maan sturen. Maanlander Loena-25 en zijn draagraket zijn naar het lanceerplatform bij Vostotsjny in het verre oosten van Rusland gebracht. De lancering staat vrijdag om 01.10 uur Nederlandse tijd gepland.

De Loena-25-missie moet informatie opleveren over het maken van een zachte landing in het Zuidpoolgebied van de maan. Dat gebied is mogelijk een geschikte plek voor de vestiging van een ruimtestation, omdat er vermoedelijk voldoende ijs aanwezig is om water en zuurstof uit te halen.

De lancering is al jaren uitgesteld. De oorspronkelijke lanceerdatum was in 2012. De laatste keer dat een Russische sonde op de maan stond was in 1976, in de Sovjettijd. Loena-24 bracht toen 170 gram maanbodem naar de aarde.