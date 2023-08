Nederlands vrachtschip op Schelde gezonken, hulpdiensten zoeken schipper

In de Schelde bij het Vlaamse Dendermonde is een Nederlands vrachtschip gezonken, schrijven Belgische media. Hulpdiensten zoeken naar de Belgische schipper, die als enige aan boord was.

Het schip van zo'n 50 meter lang was geladen met bakstenen. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd tot in ieder geval dinsdagochtend.

De vermiste schipper is volgens Belgische media een man uit Charleroi. Hulpdiensten zoeken hem vanuit de lucht met helikopters, drones en warmtecamera's, op het land met honden en politieagenten, en op het water met schepen van de brandweer.

Onder water zoeken is lastig omdat de stroming sterk is, zegt een politiewoordvoerder. Duikers moesten wachten tot het schip was vastgelegd, wat inmiddels is gebeurd. Zij zullen eerst langs het schip kijken, en als het verantwoord is, zullen ze ook het schip ingaan.

Bergen schip lastig

De hulpdiensten kijken ook hoe het schip geborgen kan worden. Dat zal volgens een politiewoordvoerder niet eenvoudig zijn omdat het schip volledig is geladen met bakstenen. "Er is kans dat de lading gaat schuiven."

Het bergen zal zo snel mogelijk gebeuren, zodat de scheepvaart kan worden hervat. "Maar onze eerste prioriteit is het vinden van de man", zegt de politiewoordvoerder.

Rond 10.45 uur zag een fietser langs de Schelde dat er een schip aan het zinken was. Hij lichtte de hulpdiensten in. Toen die ter plekke kwamen, zagen ze al niets meer van het schip. "Het moet bijzonder snel gegaan zijn", zei waarnemend burgemeester van Dendermonde Dirk Abbeloos op NPO Radio 1.