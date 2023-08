Rechtbank geeft goedkeuring voor dna-verwantschapsonderzoek Heulmeisje

Het Openbaar Ministerie (OM) start met een dna-verwantschapsonderzoek om de identiteit van het Heulmeisje te achterhalen. De rechtbank keurde het verzoek voor het onderzoek onlangs goed.

Dat gebeurt negen jaar nadat het lichaam van het onbekende meisje werd opgegraven en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een dna-profiel opstelde. Daarmee wordt nu in een bestaande databank gekeken of er dna te vinden is van familie van het slachtoffer. Volgens RTV Utrecht wordt het onderzoek nu pas gedaan omdat het geen prioriteit had bij het OM.

Met de door de rechtbank verleende toestemming kwam daar vorige week verandering in. Het NFI heeft de opdracht gekregen om met het verwantschapsonderzoek in de dna-databank voor strafzaken te starten. Om daar een match te vinden, moet eventuele familie wel in aanraking zijn gekomen met justitie.

"Afhankelijk van de resultaten van het verwantschapsonderzoek in de dna-databank voor strafzaken, worden er wellicht nieuwe onderzoekshandelingen verricht", zegt een woordvoerder van het OM bij de regionale omroep. "Pas als dit hele traject is afgerond en duidelijk is of dit heeft geleid tot identificatie van het Heulmeisje, zullen we hierover met nieuwe informatie naar buiten komen."

Geen onderzoek in Duitsland

Ook in Duitsland zou een dergelijk onderzoek plaatsvinden, maar de Duitse privacywetgeving staat dat niet toe. Vermoed wordt dat het Heulmeisje een deel van haar leven in Duitsland heeft doorgebracht. De Duitse wet staat alleen niet toe dat het dna wordt vergeleken met de data van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen.

De stoffelijke resten van het Heulmeisje werden in 1976 gevonden bij parkeerplaats De Heul aan de A12 bij Maarsbergen. Het OM vermoedt dat ze bij overlijden tussen de 13,5 en 15 jaar oud was. Het staat niet vast dat het meisje is vermoord, omdat de doodsoorzaak nooit kon worden vastgesteld. Toch gaat de politie ervan uit dat het Heulmeisje door een misdrijf om het leven is gekomen.