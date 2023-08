PSV gewaarschuwd voor sterke luchtmacht Sturm Graz: 'Weinig corners weggeven'

Peter Bosz, trainer van PSV, maakt zich met zijn ploeg op voor de clash met Sturm Graz in de voorronde van de Champions League. - NOS

Bosz kent de kwaliteiten van de Oostenrijkse ploeg. "Ze zullen vroeg de lange bal proberen te spelen, ze zijn snel in de omschakeling en ze zijn goed in spelhervattingen." En zeker dat laatste is iets om voor op te passen, benadrukt de trainer. "Ze hebben heel veel uit hoekschoppen gescoord. Daar zijn ze gewoon heel goed in. Het is dus aan ons om weinig corners weg te geven." 'Geen euforie' PSV kreeg afgelopen vrijdag de complimenten na een sterk optreden tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal. Dat betekent niet dat er in Eindhoven een hosanna-sfeer heerst.

"Die euforie heb ik vooral bij de buitenwacht opgemerkt. Misschien waren mensen wel verrast dat wij zo konden voetballen", lacht Bosz. "We waren blij, maar er was zeker geen sprake van euforie. De spelers realiseren dat dit weer een hele andere wedstrijd is, een hele belangrijke bovendien."

Fitte selectie PSV kan dinsdag met dezelfde selectie aantreden tegen Sturm Graz als afgelopen vrijdag tegen Feyenoord. De wedstrijd in Eindhoven begint om 20.30 uur, de return in Oostenrijk is een week later. PSV probeert de selectie te versterken met de Belgische verdediger Zeno Debast. Maar de trainer van Anderlecht, Brian Riemer, zegt dat de club Debast niet wil verkopen. "Hij is een heel belangrijke speler voor ons en het is absoluut niet het plan om hem te verkopen."