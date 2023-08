Vanavond op tv: Junta negeert ultimatum in Niger • Natuurramp dreigt in river Oder • Het succes van de Barbie-film

We bespreken de laatste stand van zaken met Andrew Lebovich van het Clingendael Instituut.

De couplegers in Niger zijn niet ingegaan op het ultimatum van ECOWAS, het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen. Die gaf hen tot gisteravond om de staatsgreep terug te draaien, anders zou er een militaire interventie volgen. De junta luisterde daar niet naar, en besloot zelfs het luchtruim te sluiten.

Stand van zaken in Niger

Vervuiling van de Oder

Zorgen aan de Duitse-Poolse grens over de rivier de Oder. Precies een jaar geleden voltrok zich daar een ecologische ramp toen miljoenen vissen en andere dieren plotseling stierven. Het bleek te komen door een plaag van een algensoort. Die is waarschijnlijk ontstaan doordat chemie- en mijnbedrijven aan de Poolse zijde zout afvalwater in de rivier lozen.

We zijn inmiddels een jaar later, en aan de Duitse kant van de Oder vreest men dat deze zomer eenzelfde ramp weer kan gebeuren.