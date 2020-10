Zes duels schorsing voor homofobe opmerking in Amerikaanse competitie

Een homofobe opmerking richting een tegenstander heeft voetballer Junior Flemmings van de Amerikaanse club Phoenix Rising een schorsing van zes wedstrijden opgeleverd.

Collin Martin, speler van San Diego Loyal, werd in de wedstrijd tegen Phoenix Rising kort voor rust met rood van het veld gestuurd. De 25-jarige Amerikaan, die twee jaar geleden openbaar maakte dat hij homo is, liet de arbitrage en zijn trainer Landon Donovan weten dat Flemmings een homofobe opmerking had gemaakt.

San Diego Loyal loopt van het veld

Donovan verzocht zowel de scheidsrechter als de trainer van Phoenix Rising om de Jamaicaan van het veld te halen. Omdat zij dat weigerden, besloot San Diego Loyal aan het begin van de tweede helft gezamenlijk van het veld te lopen.