Amerikaanse 'naakte clown' en entertainer Jango Edwards (73) overleden

De Amerikaanse clown en entertainer Jango Edwards (73) is overleden. Dat is bekendgemaakt door de burgemeester van Barcelona, de stad waar hij al jaren woonde. De artiest was ongeneeslijk ziek.

Stanley Ted Edwards, zoals hij in werkelijkheid heette, werd geboren in Detroit. Begin jaren 70 vestigde hij zich in Europa. In 1975 was hij betrokken bij de organisatie van het theaterfestival Festival of Fools in Amsterdam-Noord, dat tot 1984 werd georganiseerd. Hij trad daar zelf ook op.

Edwards werd daarna ook een bekendheid in andere Europese landen, met name in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Hij trad op in theaters, nam platen op en speelde mee in een Oostenrijkse tv-serie.