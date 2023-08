Ruim 1 miljoen plastic flesjes per dag niet ingeleverd, 'meer inzamelpunten nodig'

Het Afvalfonds Verpakkingen pleit voor meer inleverpunten om het recyclen van kleine plastic flesjes te stimuleren. Ook zou er meer voorlichting voor consumenten moeten komen, zegt de stichting die verantwoordelijk is voor het recyclen van de verpakkingen.

"Wat we zien is dat gedragsverandering tijd kost", zegt directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds. "91 procent van de consumenten weet het wel al, dus we moeten kijken hoe we het gemakkelijker moeten maken."

58 procent ingeleverd

Per jaar worden zo'n 1 miljard flesjes met een inhoud van minder dan 1 liter verkocht. Sinds juli 2021 betaalt de consument voor zo'n flesje 15 cent statiegeld. Toch werd vorig jaar maar 58 procent van die flesjes bij een inzamelpunt ingeleverd. Dat betekent dat meer dan 1 miljoen flesjes per dag elders worden achtergelaten.

Flesjes die in pmd-zakken terechtkomen worden ook gerecycled en flesjes die in het restafval belanden soms ook. Maar dat geeft niet de zekerheid dat van deze flesjes opnieuw flesjes worden gemaakt en van blikjes weer blikjes, zoals de bedoeling is.

Lankhorst denkt dat de invoering van de statiegeldregeling wel een bijdrage heeft geleverd aan de afname van zwerfafval. "Dat zijn cijfers die wij zelf nog niet hebben nagekeken, maar de Zwerfinator bijvoorbeeld, die zegt dat er minder flesjes en ook minder blikjes te zien zijn."

Meer automaten nodig

Het Afvalfonds start deze week met een nieuwe campagne voor het inleveren van flesjes, maar nog belangrijker is dat er meer inzamelpunten komen dan de 28.000 die er nu al zijn. "Dat is best wel heel erg veel, maar kennelijk staan ze nog niet overal op de goede plek."

Vooral voor mensen op straat of onderweg in het openbaar vervoer is het ontbreken van inleverautomaten een probleem. "De NS-stations hebben al wel inzamelautomaten, maar als je haast hebt en je moet van de ene naar de andere trein of naar een afspraak, dan moet je maar net dat inzamelpunt zien", zegt Klein Lankhorst.

Het statiegeld van flesjes die niet worden ingeleverd, is voor de stichting Statiegeld Nederland. Die koopt daar nieuwe inzamelautomaten van, en ook mobiele inzamelpunten voor festivals. "Dus we gebruiken het geld om het systeem te verbeteren."

Blikjes

De afgelopen weken blijkt dat ook de invoering van statiegeld op blikjes nog niet de gewenste effecten heeft. Veel blikjes verdwijnen in afvalbakken op straat. Mensen die het statiegeld goed kunnen gebruiken, maken de bakken en zakken open om bij de blikjes te kunnen. Het andere afval blijft achter en wordt dan zwerfvuil.