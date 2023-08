Lavreysen kan zich opmaken voor vijfde wereldtitel: finaleplaats veiliggesteld

Het is de zesde keer dat de Brabander de WK-finale haalt op de sprint. Alleen in 2017 verloor hij. De afgelopen vier jaar werd hij wereldkampioen.

Nicholas Paul wacht de zware taak om Lavreysen van een nieuwe wereldtitel af te houden. De sprinter uit Trinidad en Tobago versloeg in de andere halve finale de Pool Mateusz Rudyk, ook in twee heats.

Wereldrecordhouder

De 25-jarige Paul stond niet eerder in een WK-finale. Hij is de houder van het wereldrecord op de 200 meter met zogenoemde vliegende start, het kwalificatiemoment voor het sprinttoernooi. Paul reed in 2019 op hoogte in Bolivia een tijd van 9,100 seconden. In Glasgow schakelde hij zaterdag Jeffrey Hoogland uit in de achtste finales.