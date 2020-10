Waarschijnlijk geen meerderheid voor nieuwe zedenwet Grapperhaus

Het is onwaarschijnlijk dat een nieuwe wet tegen seksueel geweld een meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Dat is een politieke nederlaag voor minister Grapperhaus (Justitie), want modernisering van de zedenwetgeving was een van zijn belangrijkste missies voor deze kabinetsperiode.

De VVD in de Tweede Kamer geeft geen steun aan een onderdeel van de nieuwe wet, zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Tweede Kamer en Grapperhaus over leggen morgen schriftelijk (vanwege corona) over de nieuwe wet.

Als het aan de minister ligt, komt er een nieuw artikel in de wet te staan dat "seks tegen de wil" strafbaar stelt. Volgens hem is dat minder verwijtbaar dan verkrachting, een man die uit de bosjes tevoorschijn springt om een vrouw van haar fiets te trekken en met grof geweld te misbruiken. Alleen: die 'klassieke' verkrachting komt nauwelijks voor.

De meeste verkrachtingen gebeuren binnen en worden gepleegd door bekenden van het slachtoffer. En soms is voor slachtoffers een verkrachting zonder geweld nog traumatischer dan een verkrachting waar geweld aan te pas kwam.

Sommige slachtoffers waren te bang om zich te verzetten. Maar zonder verzet is geweld niet aantoonbaar. Daardoor is er nu, strikt juridisch gezien, zonder verzet geen sprake van verkrachting en kan er soms zelfs niet eens aangifte worden gedaan. Dat moet anders, vindt bijna iedereen. Maar hoe dat moet, daarover verschillen de politieke meningen.

Onzinnig en een vergissing

Grapperhaus wil een tweedeling tussen seksuele misdrijven zonder geweld en gewelddadige verkrachting. Maar dat onderscheid tussen 'seks tegen de wil' en 'verkrachting' is onzinnig en een vergissing, zegt coalitiepartner VVD.

Kamerlid Van Wijngaarden zegt dat de VVD die wetswijziging daarom niet zal steunen. De wet moet twee vormen van verkrachting omschrijven vindt hij: 'verkrachting zonder geweld' en 'verkrachting met geweld', een apart wetsartikel over 'seks tegen de wil' is dan helemaal niet nodig.