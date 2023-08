Ajax tegen Astana of Loedogorets in de play-offs van de Europa League

Ajax speelt in de play-offs van de Europa League tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Kazachse Astana en het Bulgaarse Loedogorets. Bij winst verzekeren de Amsterdammers zich van de groepsfase van de Europa League.

Als de ploeg van trainer Maurice Steijn onderuit gaat tegen Astana of Loedogorets wacht de poulefase van de Conference League. Ajax speelt donderdag 24 augustus eerst uit in Kazachstan of Bulgarije, een week later volgt in Amsterdam de return.

Dinsdag neemt Astana het in eigen huis op tegen Loedogorets. Volgende week volgt de return, waarna Ajax weet wie de tegenstander wordt.

Moeizame voorbereiding

Ajax sloot zondag de moeizame voorbereiding op het seizoen af met een oefennederlaag tegen Borussia Dortmund. In Duitsland werd met 3-1 verloren. Ook duels met Augsburg en Anderlecht werden verloren.

PSV ging eerder op maandag in de koker voor de loting van de voorrondes van de Champions League. De Eindhovenaren treffen, als eerst wordt afgerekend met Sturm Graz, Rangers FC of Servette in de beslissende voorronde.