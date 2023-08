Opluchting bij Wiegman na ontsnapping tegen Nigeria: 'Niet één wedstrijd was makkelijk'

Bondscoach Sarina Wiegman is opgelucht dat Engeland door is naar de kwartfinales op het wereldkampioenschap voetbal. In Brisbane ontsnapte haar team op het nippertje aan een vroege uitschakeling door Nigeria. Het Afrikaanse land was de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar faalde vanaf elf meter. "Geen enkele wedstrijd was makkelijk voor ons...", analyseerde Wiegman na afloop.

Trots

Vijf minuten voor het einde van de officiële speeltijd stapte Lauren James expres op de rug van haar tegenstander die op de grond lag, nadat een vrije trap niet aan haar werd toegekend. Nadat de scheidsrechter de VAR-beelden had bekeken, kreeg James een rode kaart. Engeland moest verder met tien vrouwen.

"De emoties kunnen soms hoog oplopen", reageerde Wiegman politiek op de overtreding van James. Ze had de beelden naar eigen zeggen nog niet teruggezien. "Zoiets gebeurt in een fractie van een seconde. Het is ook ervaring."