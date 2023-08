Als PSV met Sturm Graz afrekent, wacht Rangers of Servette in voorronde Champions League

Als PSV afrekent met Sturm Graz is het Schotse Rangers of het Zwitserse Servette de volgende tegenstander in de voorrondes van de Champions League. Dat kwam maandagmiddag uit de loting in Nyon.

Vorig seizoen speelde PSV in de derde en beslissende voorronde van de Champions League ook tegen Rangers. Toen ging het mis tegen de Schotten en grepen de Eindhovenaren naast een plek in de groepsfase van het miljardenbal.

PSV speelt dinsdag om 20.30 uur in eigen huis de eerste wedstrijd van het tweeluik met Sturm Graz. Een week later volgt de terugwedstrijd in Oostenrijk.

De wedstrijden in de play-offs om Champions League-voetbal worden gespeeld op 22 en 23 augustus en 29 en 30 augustus.