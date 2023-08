In Almere zoeken speurhonden naar lekkages in ondergrondse stadsverwarming

In Almere worden speurhonden ingezet om lekkages in het stadsverwarmingsnetwerk op te sporen. Het gaat om een proef van energiebedrijf Vattenfall, dat verantwoordelijk is voor de stadsverwarming. Het bedrijf hoopt dat met de inzet van speurhonden een lekkage sneller wordt gevonden zodat er eerder kan worden ingegrepen.

Onder een groot deel van Almere loopt een netwerk van warmwaterbuizen. Dit netwerk wordt gebruikt om de stad te voorzien van warm water en verwarming. Het is een gesloten systeem waarin water wordt rondgepompt. Om in zo'n netwerk een lekkage te ontdekken, is vaak best lastig, zegt technisch specialist Mark Spithorst van Vattenfall tegen Omroep Flevoland.

"Bij grote breuken zie je het direct. Dan spuit het water eruit of heb je verzakkingen. Bij kleine lekkages die veel meer voorkomen merk je maar weinig omdat de grond het water opneemt." Soms is een lek niet groter dan een speldenprik, zegt hij. "Zie dan maar eens een lek te vinden. Dat kan bijvoorbeeld door de temperatuur te meten van de grond, maar dat is tijdrovend."

Doorgaans worden hele wijken afgespeurd met speciale meetapparatuur om zo'n lek te vinden. Door speurhonden in te zetten hoopt het bedrijf dat lekkages sneller worden gevonden.

Spelend zoeken

Tucker is een van de speurhonden die speciaal zijn getraind in het opsporen van lekkages in het netwerk. Samen met hondenbegeleider Wesley Visscher struint hij de straten van Almere af, op zoek naar dat specifieke geurtje. "Een speurhond ruikt of er onder de grond een lek zit", zegt Visscher. "De geur van water van de stadsverwarming is net anders dan gewoon water."

Volgens Spithorst komt dit doordat het water in een gesloten systeem zit. "Wat wij door de leidingen hebben lopen is gedemineraliseerd water. In principe heeft dat geen geur maar omdat het water rondgaat in een gesloten systeem, neemt het bepaalde mineralen en dus bepaalde geuren op", legt hij uit. "En op die specifieke geur zijn de honden getraind."

Tucker kan het water opsporen omdat hij is getraind door de geur en een speeltje te combineren, legt begeleider Visscher uit. "Hij is dus gewoon zijn speeltje aan het zoeken en weet helemaal niet dat hij serieus werk aan het doen is." Als een speurhond een lekkage heeft gevonden, wordt een tegel op die plek rood gespoten. De onderhoudsploeg die komt repareren kan dan snel vinden waar er gegraven moet worden om het lek te repareren.

Drugshonden

Volgens Visscher zijn de reacties van omwonenden positief. "Mensen die ons zien denken vaak dat het een hond is die op zoek is naar drugs. Als ze horen wat we echt doen, vinden ze het eigenlijk altijd mooi."

De pilot in Almere duurt tot eind van het jaar. Dan wordt bekeken of de speurhonden mogen blijven en ook in andere delen van het land worden ingezet.