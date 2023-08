Messi blijft (met vrije trappen) scoren voor Inter Miami: 'Bidden dat hij struikelt'

Lionel Messi is zijn periode als speler van Inter Miami ijzersterk begonnen. Hij maakte maandagnacht in de Leagues Cup tegen FC Dallas voor de derde wedstrijd op rij twee doelpunten. En opnieuw viel een van die goals uit een vrije trap, die hij op prachtige wijze binnen krulde.

Met zijn rake vrije bal in 85ste minuut van de wedstrijd voorkwam Messi een nederlaag van zijn ploeg, die op dat moment met 4-3 achterstond. In de eerste helft had de Argentijn de score al geopend. Ook in de door Inter Miami gewonnen penaltyserie waarmee het duel werd beslist, was Messi trefzeker.

De coach van FC Dallas, Nico Estévez, zag de bui al hangen toen Messi kort voor tijd aanlegde voor zijn vrije trap. "Het is duidelijk dat een vrije trap vanaf zo'n plek voor hem hetzelfde is als een penalty voor andere spelers. Je moet maar bidden dat hij naast mikt of struikelt tijdens z'n aanloop."

Zeven uit vier

Messi tekende in juni een contract tot 2026 bij Inter Miami en schoot in zijn eerste weken de ene na de andere bal binnen. Beelden van de vrije trap waarmee hij tijdens zijn debuut tegen het Mexicaanse Cruz Azul de winnende goal maakte, gingen de hele wereld over.