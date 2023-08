PostNL bezorgde weer minder post, maar wel meer pakketten

PostNL bezorgde voor het eerst in lange tijd weer meer pakketjes dan het kwartaal ervoor, vooral dankzij buitenlandse klanten. De omzet van het bedrijf steeg daardoor met ruim 3 procent, de nettowinst was 12 miljoen euro.

Het bedrijf verhoogt vanwege de positieve resultaten de verwachtingen voor dit jaar, al noemt het de marktsituatie op dit moment wel nog "wisselvallig en onzeker". Voor PostNL is het vierde kwartaal van het jaar het belangrijkst, omdat we vooral met Sinterklaas en Kerst veel post en pakketjes versturen.

Bij de gewone post zijn de resultaten ook dit kwartaal weer een stuk minder, doordat we jaar na jaar steeds minder brieven versturen. De gewone postmarkt krimpt jaar in jaar uit met zo'n tien procent. De omzet op dit onderdeel daalde dan ook, hoewel PostNL de tarieven van onder meer postzegels in januari juist weer verhoogde.

Post te laat bezorgd

Ook is het volgens het bedrijf lastig om de post op tijd te bezorgen, omdat er op sommige plekken niet genoeg bezorgers te vinden te zijn. De krappe arbeidsmarkt speelt het postbedrijf parten. Ook het ziekteverzuim is hoog.

"Op dit moment hebben we ongeveer duizend postbezorgers tekort", zegt PostNL-topvrouw Herna Verhagen. "Maar we komen van een tekort van ongeveer tweeduizend vacatures, dus we lopen in." PostNL heeft circa 25.000 postbezorgers in dienst.