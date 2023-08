Van Dongen verlaat geblesseerd training Oranje, Egurrola stopt uit voorzorg

Bij de uitlooptraining van het Nederlands elftal heeft Merel van Dongen geblesseerd het veld verlaten. Ook Damaris Egurrola leek niet helemaal fit en voltooide de training niet.

De 30-jarige Van Dongen, die dit WK geen basisplaats heeft bij Oranje, schreeuwde het na een botsing met keepster Lize Kop uit van de pijn. Hinkend op één been en ondersteund door stafleden verliet ze de training. Na onderzoek is duidelijk dat het om een enkelblessure gaat.

De medische staf heeft de hoop dat Van Dongen later het toernooi weer beschikbaar is. Ze blijft dus bij de selectie. Of ze ook in de kwartfinale van aanstaande vrijdag alweer inzetbaar is, is nog niet duidelijk.

Egurrola, die een serieuze kanshebber is op een basisplaats in de kwartfinales nu Daniëlle van de Donk geschorst is, greep aan het eind van de training naar haar enkel en stopte vervolgens uit voorzorg met de partijvorm. Ze kan woensdag gewoon weer mee trainen.

Rust voor Beerensteyn

Op de training daags na de wedstrijd tegen Zuid-Afrika (2-0) was iedereen aanwezig. De basisspeelsters liepen rustig uit en keken toe hoe de wisselspeelsters partijtjes speelden.

Lineth Beerensteyn was de enige die de hele training vanaf de zijkant bekeek. Zij kreeg rust van bondscoach Andries Jonker.

Het Nederlands elftal treft vrijdag om 3.00 uur Nederlandse tijd Spanje in de kwartfinales.