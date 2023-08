Sjoerd Sjoerdsma (D66) stopt na de verkiezingen als Tweede Kamerlid. Zijn besluit om te stoppen heeft hij bekendgemaakt op sociale media.

"Het was een grote eer om de afgelopen jaar elf jaar namens D66 Kamerlid te zijn", zegt Sjoerdsma op X, voorheen Twitter. Een duidelijke reden voor zijn besluit geeft hij niet. "Ik vertrek optimistisch uit de Kamer", zegt hij in een brief van twee pagina's. "Ik vertrek ook ómdat ik nog optimistisch en vol vertrouwen ben."