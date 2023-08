D66'er Sjoerdsma verlaat na elf jaar de Tweede Kamer

Sjoerd Sjoerdsma (D66) stopt na de verkiezingen als Tweede Kamerlid. Zijn besluit om te stoppen heeft hij bekendgemaakt op sociale media. Sjoerdsma zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en was buitenlandwoordvoerder en campagneleider voor de partij.

"Het was een grote eer om de afgelopen jaar elf jaar namens D66 Kamerlid te zijn", zegt Sjoerdsma op X, voorheen Twitter. Een duidelijke reden voor zijn besluit geeft hij niet. "Ik vertrek optimistisch uit de Kamer", zegt hij in een brief van twee pagina's. "Ik vertrek ook ómdat ik nog optimistisch en vol vertrouwen ben."

Sjoerdsma's vertrek is onderdeel van een reeks. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, op 22 november, hebben diverse politici hun vertrek uit Den Haag aangekondigd. Ook D66-partijleider Kaag stelt zich niet opnieuw verkiesbaar.

'Betonrot'

"Het is belangrijk te beseffen dat onze democratie niet onkwetsbaar is", zegt Sjoerdsma. Hij noemt "antidemocratische rechtsextremisten in ons parlement" het "betonrot in ons democratisch fundament". De 42-jarige parlementariër botste in de Kamer regelmatig met Forum voor Democratie. In 2021 dreigde Pepijn van Houwelingen (FvD) richting Sjoerdsma: "Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen."

Sjoerdsma, die zichzelf omschrijft als "nestor van D66", roept de nieuwe Kamerleden op "het hart" van de democratie te beschermen. "Koester het compromis als een stap vooruit richting je ideaal, en wees compromisloos richting extremisten."

Diplomaat

De geboren Eindhovenaar studeerde politicologie en meldde zich daarna aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sjoerdsma werkte vervolgens negen jaar als diplomaat in landen als Sudan, Afghanistan en de Palestijnse Gebieden.

Het buitenland noemt hij in zijn afscheidsbrief "mijn constante". Sjoerdsma hield zich onder meer bezig met mensenrechten. Het is onduidelijk wat hij hierna gaat doen. "Wat mijn volgende stap gaat zijn, ligt nog open."