'Nomadische' Hongaar heeft weinig met migrant: 'Hier mag je daar wél voor uitkomen'

Voltallige families kuieren over het terrein met yurt-tenten en kraampjes waar worsten worden gegrild. Opa's leren er hun kleinzonen knallen met een zweep. In kleinere tenten kunnen schutters terecht voor de aanschaf van nieuwe pijl-en-bogen. Voor moeders en baby's is er een speciale 'ontspanningsyurt' ingericht.

Op een stoffig terrein bij het plaatsje Bugac, aan de rand van de Hongaarse poesta, lopen de paarden ongedurig rondjes. Ook de ruiters, gehuld in traditionele kledij van bont en leer, zijn nerveus: over krap een uur begint de grote ruiterij in de Attila de Hun-arena, het hoogtepunt tijdens de Osök Napja.

Tussen de jachthondendemonstratie en de rituele valkerij door wordt de slag tussen de nomadische Hongaarse cavalerie van weleer en de Frankische en Slavische infanterie nagespeeld. Voor wie er geen genoeg van kan krijgen, is er een spreekbeurt van een antropoloog over "de relaties tussen de Hunnen en andere veroveringspopulaties van het Karpatenbekken".

"We zijn zeer blij dat de regering ons festival financieel steunt", zegt Osök Napja-medewerker István Bán. Zijn jongere neef Norbert Bán, een economiestudent, helpt een handje mee. "Wij Hongaren zijn nou eenmaal conservatiever dan de gemiddelde West-Europeaan, ook als het gaat om migratiepolitiek", zegt Norbert.

Maar hij is ervan overtuigd dat "de meeste Europeanen" net zoveel moeite hebben met de komst van migranten als de Hongaren. "Het verschil is: in Hongarije mag je daar wél openlijk voor uitkomen, maar bij jullie niet. Wij kennen dus een veel grotere vrijheid van meningsuiting als het gaat om dit gevoelige dossier."

'Wij zijn óók migranten'

Op het festival klinkt ook een ander geluid. Naast het podium waar zojuist een koor Mongoolse keelzangers is begonnen, staat Krisztián Kovács-Pataki. In het dagelijks leven is hij telecom-ingenieur in de Hongaarse stad Tata, dichtbij de grens met Slowakije. Vandaag is hij met zijn vrienden gekomen om feest te vieren in vol vroegmiddeleeuws ornaat, inclusief bonte puntmuts, terwijl het 32 graden warm is.