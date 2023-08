Indiase oppositieleider Gandhi terug in het parlement

De Indiase oppositieleider Rahul Gandhi is terug in het parlement. Hij heeft zijn zetel weer kunnen innemen nadat het Hooggerechtshof vorige week een veroordeling had opgeschort.

Gandhi, politiek leider van de Congrespartij, kreeg in maart twee jaar cel voor uitspraken die hij in 2019 had gedaan. In een toespraak over corruptie vroeg hij zich toen af "waarom alle dieven Modi heten", verwijzend naar de achternaam van de premier en twee omstreden zakenlieden. De zaak was destijds aanhangig gemaakt door een parlementariër van de regerende BJP-partij die ook Modi heet.

Volgens het Hooggerechtshof in India is de uitspraak van de rechtbank niet goed gemotiveerd. De uitspraken over de naam Modi waren volgens het hof niet fraai, maar het was onduidelijk waarom de maximale straf van twee jaar was opgelegd. Bovendien werden de mensen die op hem hadden gestemd erdoor gestraft, aldus het hoogste rechtsorgaan.

Critici van Modi gaan ervan uit dat er politieke motieven zitten achter de vervolging en veroordeling van de 53-jarige Gandhi. Het zou een manier zijn geweest om de belangrijkste rivaal van premier Modi buitenspel te zetten.

Verkiezingen

De Congrespartij was sinds de onafhankelijkheid tientallen jaren de dominante partij in India, maar verloor in 2014 dramatisch bij de parlementsverkiezingen. Daarbij werd ze teruggebracht van 209 tot 44 zetels in het parlement. Sindsdien probeert de partij het verloren terrein terug te winnen.

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen in het land met meer dan een miljard mensen. De oppositie heeft zich verenigd om het op te nemen tegen de hindoe-nationalistische BJP-partij, die nu een ruime meerderheid heeft.