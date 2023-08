Wekdienst 7/8: Amazone-top van start • Nederlanders terug uit Slovenië

Goedemorgen! Twee bussen met Nederlanders die zijn getroffen door noodweer in Slovenië komen vandaag terug naar Nederland. En in het Braziliaanse Belém gaat een top over het Amazonegebied van start. Het weer: zon en wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Daarbij trekken opnieuw enkele buien over het land, maar de droge perioden houden de overhand. Het wordt bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind maximaal 18 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar wordt gewerkt aan het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In het Braziliaanse Belém, bij de monding van de Amazone vindt vandaag en morgen een top plaats over het Amazonegebied. De acht landen die deel uitmaken van de Organisatie van de Overeenkomst voor Amazonische Samenwerking bespreken onder meer ontbossing, de bescherming van inheemse volkeren en klimaatverandering.

Twee bussen met Nederlanders die in Slovenië zijn geëvacueerd vanwege de overstromingen, komen in de loop van de dag terug in Nederland.

Op het WK voetbal neemt Engeland het op tegen Nigeria. De wedstrijd is te volgen vanaf 09.00 uur op NPO 1. Ook het WK Baanwielrennen is vandaag te zien, vanavond om 19.25 uur op NPO 3. Wat heb je gemist? De junta in Niger heeft het luchtruim gisteravond laat afgesloten voor al het vliegverkeer. Op de nationale televisie zei een woordvoerder van de militaire regering dat op elke poging om het luchtruim te schenden "onmiddellijk en krachtig" zal worden gereageerd. De coupplegers in Niger hadden van West-Afrikaanse buurlanden tot gisteravond gekregen om hun staatsgreep terug te draaien en de afgezette president Bazoum opnieuw te installeren. Een week geleden gaf Ecowas, een regionaal samenwerkingsverband, een ultimatum af. Er wordt gedreigd met militair ingrijpen.

Ander nieuws uit de nacht: Barbie-film brengt ruim 1 miljard dollar op, mijlpaal voor vrouwelijke regisseur: de film schaart zich daarmee in een rijtje met blockbusters als The Lord of the Rings: The Return of the King, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 en Black Panther.

Griekspoor kan zegereeks in ATP-finales niet voortzetten: verlies in Washington: ondanks de verloren finale kan Griekspoor tevreden terugkijken op het toernooi.

Arib: 'Tot op dag van vandaag is mij niet bekend waar ik van beschuldigd word': de oud-Kamervoorzitter zei in Zomergasten dat ze "voor een trein is gegooid". En dan nog even dit: Het is al weken regenachtig, maar gisteren viel er op sommige plekken wel heel veel. Dat had behoorlijk wat gevolgen. Dit zijn beelden van Solar Festival in Roermond, een ondergelopen busbaan en parkeergarage in Almere en Purmerend en een afgelast evenement in Druten:

