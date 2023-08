Jansen met PEC Zwolle terug in eredivisie: 'Een simpel doel: handhaving'

Het komt met bakken uit de hemel als PEC Zwolle een laatste oefenwedstrijd tegen degradant FC Groningen speelt. Er is daardoor weinig reuring rondom het thuisstadion van de Zwollenaren, maar het supportershome is voorbereid: onder een partytent staan toch wat fans te genieten. Ze zijn weer terug in de eredivisie.

"Geweldig gevoel. Dat is ook waar zij thuishoren, vind ik", aldus een van de supporters. "Ik hoop dat ze op een veertiende of vijftiende plek eindigen. Dan zijn ze veilig."

"Daar heb ik wel vertrouwen in", vult een tweede Zwollenaar aan, verwijzend naar de "goede spelopvatting. En natuurlijk een nieuwe goede coach. Dat gaat helemaal goedkomen." En vandaag? "2-1 voor Zwolle."

Helaas voor de optimist blijft het zaterdagmiddag op het doorweekte gras van het MAC3PARK-stadion bij een gelijkspel: 0-0. Maar eenmaal terug in de catacomben is die nieuwe goede coach Johnny Jansen niet geheel ontevreden: "Ik vond ze eigenlijk wel lange tijd echt verzorgd voetballen, maar dan is het slordig in die eindfase."

'Leuk voor een weekje'

Jansen werd in juni bij PEC gepresenteerd, terwijl hij nog maar net een week actief was bij Safa SC in Libanon. "Het niveau hier is zo veel hoger. Het stond ook in mijn contract daar dat ik kon vertrekken zodra een club uit de eredivisie op de stoep zou staan. Maar het was leuk voor een weekje."