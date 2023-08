Griekspoor kan zegereeks in ATP-finales niet voortzetten: verlies in Washington

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd het ATP-toernooi van Washington te winnen. Hij verloor in twee sets van de Brit Daniel Evans (7-5, 6-3).

Het was voor Griekspoor zijn derde finale van het seizoen, na eerder die in het Indiase Pune en Rosmalen in eigen land te hebben gewonnen. De Mubadala Citi DC Open in Washington is een zogenoemd ATP-500-toernooi, waarop veel punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn.

Zowel voor Evans als Griekspoor was het de eerste keer dat ze in een finale stonden van een toernooi van deze grootte. Ze troffen elkaar twee keer eerder in kleinere toernooien. De Britse nummer 30 op de wereldranglijst, wist beide confrontaties te winnen.

Griekspoor werkt breakpunten weg

In de finale in Washington wist Griekspoor het niveau van zijn eerdere wedstrijden van het toernooi niet te halen. Desondanks ging het in de eerste set lange tijd gelijk op. De Nederlander wist drie breakpunten weg te werken dankzij zijn goede service, maar moest uiteindelijk toch een break toestaan, waarmee Evans ook direct de set binnensleepte.

In de tweede set ging het vervolgens gelijk op toen die met 2-2 ruim anderhalf uur stilgelegd werd vanwege regen. Nadat de wedstrijd was hervat, nam Evans afstand van Griekspoor. De Brit kreeg nog wel vier breakpoints tegen in de laatste game, maar wist die allemaal weg te werken om zo de grootste overwinning uit zijn loopbaan te behalen. Hij is de oudste winnaar van het toernooi sinds de 35-jarige Jimmy Connors er won in 1988.

Ondanks de verloren finale kan Griekspoor tevreden terugkijken op het toernooi. Hij versloeg in de halve finale voor het eerst een speler uit de top 10 en stijgt naar plek 26 op de wereldranglijst. Hij was daarom ook niet bitter in zijn dankwoord aan het publiek na afloop. "Het was voor mij de eerste keer in Washington, en dan de finale halen. Niet slecht, toch?"