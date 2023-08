Junta sluit luchtruim Niger om ingrijpen van West-Afrikaanse landen te voorkomen

De junta in Niger heeft het luchtruim gisteravond laat afgesloten voor al het vliegverkeer. Op de nationale televisie zei een woordvoerder van de militaire regering dat op elke poging om het luchtruim te schenden "onmiddellijk en krachtig" zal worden gereageerd.

De coupplegers in Niger hadden van West-Afrikaanse buurlanden tot gisteravond gekregen om hun staatsgreep terug te draaien, en de afgezette president Bazoum opnieuw te installeren. Een week geleden gaf Ecowas, een regionaal samenwerkingsverband, een ultimatum af.

West-Afrikaanse landen dreigden met militair ingrijpen als het leger niet zou toegeven. Ecowas zei vrijdag details van een gewapende interventie besproken te hebben. Een poging om te onderhandelen leverde tot nu toe niks op.

Sancties

Ook werden zware economische sancties opgelegd. Zo mochten commerciële vluchten niet meer over het land vliegen en heeft Nigeria de levering van elektriciteit aan het straatarme Niger stilgelegd. De coupplegers in Niger zeiden niet van plan om te zwichten voor de druk.

Een week geleden werd de democratisch gekozen Bazoum afgezet door het leger. Sindsdien zit hij in gevangenschap. In een opiniestuk schreef Bazoum dat zijn land wordt aangevallen en vroeg hij de internationale gemeenschap om de orde in het land te herstellen.

Geschorst

Nigeria, het machtigste land in de regio, zegt militaire coups niet langer te tolereren. In West-Afrika zijn de afgelopen jaren staatsgrepen geweest in Mali, Guinee en Burkina Faso. Die drie landen zijn net als Niger lid van Ecowas, maar allemaal geschorst. Zij willen Niger helpen als het wordt aangevallen.

Westerse landen hebben hun burgers inmiddels teruggehaald uit Niger. Nederland heeft aangekondigd de samenwerking met het land stop te zeten.