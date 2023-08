Barbie-film brengt ruim 1 miljard dollar op, mijlpaal voor vrouwelijke regisseur

De film Barbie heeft wereldwijd de grens van 1 miljard dollar opbrengst gepasseerd (ruim 908 miljoen euro). De film, die nog steeds in de bioscopen draait, schaart zich daarmee in een rijtje met blockbusters als The Lord of the Rings: The Return of the King (2003, ruim 1,1 miljard dollar opbrengst wereldwijd), Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011, ruim 1,3 miljard dollar) en Black Panther (2018, bijna 1,4 miljard dollar).

Het is de eerste keer dat een film van een vrouwelijke regisseur een opbrengst haalt van 1 miljard dollar of hoger. De superheldenfilm Captain Marvel (2019) bracht ook al 1 miljard dollar op, maar die werd geregisseerd door een mannelijk en vrouwelijk regisseursduo. Barbie werd geregisseerd door Greta Gerwig, die ook grotendeels verantwoordelijk was voor het verhaal van de film.

In Barbie komt de hoofdpersoon, gespeeld door Margot Robbie, vanuit de Barbie-wereld terecht in de echte wereld. In de film worden onder meer de verschillen getoond van de matriarchale cultuur (waarbij vrouwen het meer voor het zeggen hebben) in de Barbie-wereld en de patriarchale cultuur (waarbij mannen de hogere machtsposities hebben) van de echte wereld.

Woke

De film werd door critici goed ontvangen, maar wordt in uiterst conservatieve kringen als 'woke' bestempeld. Onder anderen de populaire Amerikaanse conservatieve commentator Ben Shapiro en de politicus Ted Cruz gaven af op de thema's van de film. Dat deert de opbrengsten echter geenszins. De film heeft in drie weken tijd meer opgebracht dan welke andere film van filmstudio Warner Bros. ooit. De studio laat weten "sprakeloos te zijn en dat de film beter presteert dan de meest positieve voorspellingen van het bedrijf".

De film komt daarmee in een rijtje van slechts 53 films die meer dan 1 miljard dollar opbrachten, maar is de enige daarvan die nu nog in de bioscopen draait. De volgende mogelijke mijlpaal zou de grens van 2 miljard dollar wereldwijd zijn. Tot nu toe zijn slechts zes films erin geslaagd om die grens te doorbreken. Avatar (2009, bijna 3 miljard), Avengers Endgame (2019, bijna 2,8 miljard), Avatar: The Way of Water (2022, 2,3 miljard), Titanic (1997, 2,3 miljard), Star Wars: Episode VII (2015, 2,1 miljard) en Avengers: Infinity War (2018, bijna 2,1 miljard).